Семья убитого Портнова приобрела недвижимость в Дубае более чем на 82 млн грн
Семья экс-заместителя главы Администрации Виктора Януковича Андрея Портнова во время полномасштабной войны приобрела немало объектов недвижимости в Дубае
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Схемы.
Недвижимость была оформлена на гражданскую жену и дочь Портнова.
У семьи Портнова обнаружили такую недвижимость:
- квартира на 69 квадратных метров стоимостью 320 тысяч долларов;
- квартира на 46,5 квадратных метров за 250 тысяч долларов;
- квартиру почти на 110 квадратных метров свыше 600 тысяч долларов;
- квартира за свыше 400 тысяч долларов;
- апартаменты площадью 90 квадратных метров за 550 тысяч долларов;
- квартира площадью 34 квадратных метра за 132 тысячи долларов;
- апартаменты за почти 36 тысяч долларов.
Таким образом, в собственности семьи Андрея Портнова во время полномасштабного вторжения РФ в Украину появилось дубайское имущество на общую стоимость более 2 миллионов долларов США или более 82 миллионов гривен.
Как сообщалось, появились новые детали убийства Портнова в Испании.
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