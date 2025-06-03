Семья убитого Портнова приобрела недвижимость в Дубае более чем на 82 млн грн

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Семья экс-заместителя главы Администрации Виктора Януковича Андрея Портнова во время полномасштабной войны приобрела немало объектов недвижимости в Дубае

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Схемы.

Недвижимость была оформлена на гражданскую жену и дочь Портнова.

У семьи Портнова обнаружили такую недвижимость:

квартира на 69 квадратных метров стоимостью 320 тысяч долларов;

квартира на 46,5 квадратных метров за 250 тысяч долларов;

квартиру почти на 110 квадратных метров свыше 600 тысяч долларов;

квартира за свыше 400 тысяч долларов;

апартаменты площадью 90 квадратных метров за 550 тысяч долларов;

квартира площадью 34 квадратных метра за 132 тысячи долларов;

апартаменты за почти 36 тысяч долларов.

Таким образом, в собственности семьи Андрея Портнова во время полномасштабного вторжения РФ в Украину появилось дубайское имущество на общую стоимость более 2 миллионов долларов США или более 82 миллионов гривен.

Как сообщалось, появились новые детали убийства Портнова в Испании.