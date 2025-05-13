14:55  13 мая
На Киевщине мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку
13:13  13 мая
Ударил ножом в шею: на Буковине мужчина напал на своего соседа
14:30  13 мая
ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Спайдер"
UA | RU
UA | RU
13 мая 2025, 13:43

Государство оплатит – студент отработает: нововведение для бюджетников

13 мая 2025, 13:43
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

МОН планирует внедрить программу гарантированного рабочего места для специалистов, обучавшихся за государственные средства, с обязательным трудоустройством и отработкой

Об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, передает RegioNews.

По его словам, это новшество коснется только тех выпускников, которые учились на государственном бюджете, а не за грантами или на контрактной основе.

Молодые специалисты должны будут принять участие в конкурсе на первое рабочее место, организованное Государственной службой занятости с привлечением работодателей.

Изменения коснутся учителей, медиков и представителей других профессий, которые нужны для госсектора.

"Речь идет о том, что государственный заказ должен действительно стать заказом государства. Это значит: если государство оплачивает сто процентов стоимости обучения какого-то специалиста, то у этого специалиста есть определенные обязанности перед ним," — подчеркнул Винницкий.

Он надеется, что соответствующее решение в ближайшее время примет Верховная Рада.

Напомним, народные депутаты предлагают обновить систему профессионального образования, чтобы оно стало более эффективным и отвечало современным требованиям.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
бюджетные деньги учебные заведения МОН студенты отработка
Проверки в вузах: МОН прогнозирует массовые отчисления студентов-мужчин
13 мая 2025, 11:32
Цифровое образование: приложение "Мрия" заработает в каждой украинской школе
07 апреля 2025, 15:53
В Украину вовремя не вернулись почти четверть выехавших за границу студентов: что будет делать МОН
04 апреля 2025, 16:25
Все новости »
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
Жуткая ДТП на Киевщине: в результате столкновения Mercedes и Hyundai погибли 2 человека
13 мая 2025, 15:10
На Киевщине мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку
13 мая 2025, 14:55
Отчитывались россиянам: СБУ разоблачила инкассатора из Днепра и жителя Донбасса
13 мая 2025, 14:45
На Тернопольщине мужчина обокрал больницу: вынес два ноутбука
13 мая 2025, 14:36
ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Спайдер"
13 мая 2025, 14:30
Как подобрать плитку для стен на кухню и в ванную: экспертный гид
13 мая 2025, 14:25
Пограничники задержали жителя Одессы, который за 3500 долларов делал "бронь" от мобилизации
13 мая 2025, 14:19
Смертность в Украине почти втрое превысила рождаемость
13 мая 2025, 13:55
Из-за желания заработать в интернете жительница Тернопольщины потеряла почти 100 тысяч гривен
13 мая 2025, 13:36
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »