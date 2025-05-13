Государство оплатит – студент отработает: нововведение для бюджетников

иллюстративное фото: из открытых источников

МОН планирует внедрить программу гарантированного рабочего места для специалистов, обучавшихся за государственные средства, с обязательным трудоустройством и отработкой

Об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, передает RegioNews.

По его словам, это новшество коснется только тех выпускников, которые учились на государственном бюджете, а не за грантами или на контрактной основе.

Молодые специалисты должны будут принять участие в конкурсе на первое рабочее место, организованное Государственной службой занятости с привлечением работодателей.

Изменения коснутся учителей, медиков и представителей других профессий, которые нужны для госсектора.

"Речь идет о том, что государственный заказ должен действительно стать заказом государства. Это значит: если государство оплачивает сто процентов стоимости обучения какого-то специалиста, то у этого специалиста есть определенные обязанности перед ним," — подчеркнул Винницкий.

Он надеется, что соответствующее решение в ближайшее время примет Верховная Рада.

Напомним, народные депутаты предлагают обновить систему профессионального образования, чтобы оно стало более эффективным и отвечало современным требованиям.