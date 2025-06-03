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У МОН запустили реєстрацію на нову програму для школярів. Очікується, що це допоможе знизити навантаження на учнів

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки, передає RegioNews.

МОН запускає платформу для реєстрації на програму українознавчого компонента. Проєкт спрямований на українських школярів, які живуть за кордоном. Це скорочена освітня програма, яка дає можливість:

зменшити навчальне навантаження;

продовжити здобувати українську освіту дистанційно;

одночасно навчатись очно в місцевій школі.

У межах цієї програми вивчають такі предмети:

українську мову;

українську літературу;

історію України;

географію України;

основи правознавства;

Захист України.

При цьому батьки зможуть самостійно обирати школу, щоб подати заявку на цю програму. Як подавати заявку:

перейти на платформу ukrainian.studies.mon.gov.ua;

авторизуватися через id.gov.ua;

створити профіль дитини, обрати школу і клас;

створити заявку для дитини;

очікувати на відповідь від школи протягом п'яти робочих днів.

Нагадаємо, що, за даними МОН, станом на січень 2025 року понад 355 тисяч українських дітей навчаються одночасно і за кордоном, і в українських школах. У країнах проживання діти навчаються очно, а в українських закладах освіти — в дистанційному форматі.