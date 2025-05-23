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23 мая 2025, 17:27

Обмен 1000 на 1000: первые 390 украинских воинов вернулись домой - Зеленский

23 мая 2025, 17:27
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Фото: ОП
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По словам президента, скоро произойдет продолжение обмена. Среди воинов, уже вернувшихся домой, есть те, которые во вражеском плену были с 2022 года.

Об этом сообщил президент Украины, передает RegioNews.

Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000, о чем Украина и РФ договорились во время переговоров в Турции. По словам Владимира Зеленского, 23 мая вернули 390 человек. В субботу и воскресенье ожидается продолжение обмена.

"Благодарю всех, кто помогает, кто 24/7 работает для того, чтобы украинцы и украинки возвращались домой. Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку", - сказал президент.

Кроме того, в Офисе президента Украины говорили о том, что среди возвращенных воинов есть те, которые находились в плену с 2022 года.

Напомним, накануне в службе разведки говорили, что Украина уже передала Москве списки для обмена пленных 1000 на 1000. В Кремле подтвердили эту информацию. Позже президент США Дональд Трамп тоже заявлял, что Украина и РФ завершили договоренности об этом обмене.

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