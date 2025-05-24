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24 мая 2025, 13:56

Второй день обмена в формате "1000 на 1000": в Украину вернулись еще 307 защитников

24 мая 2025, 13:56
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фото: Владимир Зеленский
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В субботу, 24 мая, состоялся второй этап обмена пленными "1000 на 1000". Домой вернулись еще 307 украинских военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

"Еще 307 украинских защитников на дому. Сегодня второй день обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции. Только за эти два дня уже вернули 697 человек. Завтра ожидаем продолжения", – говорится в сообщении.

Среди вернувшихся сегодня воины украинской армии, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины.

"Благодарю всех, кто вовлечен в процесс обмена, кто круглосуточно работает. Наша цель – вернуть каждого и каждое из российской неволи. Продолжаем наше взаимодействие с партнерами, чтобы это стало возможным", – отметил президент.

Напомним, 23 мая состоялся первый этап обмена пленными Украины и РФ в формате "1000 на 1000". Вернулись в Украину 390 человек.

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