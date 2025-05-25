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25 мая 2025, 12:36

Третий этап обмена завершен: 303 защитника Украины вернулись из плена

25 мая 2025, 12:36
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фото: Facebook/Владимир Зеленский
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Завершена третья часть масштабного обмена военнопленных в формате "1000 на 1000", о котором договорились в Турции

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, среди освобожденных – воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

"Благодарю команду, которая круглосуточно работала, чтобы успешно реализовать этот обмен. Обязательно вернем каждого и каждую из российского плена", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, накануне состоялся второй этап обмена пленными "1000 на 1000". Домой вернулись еще 307 украинских военных. Всего за два дня вернули 697 человек.

По данным Координационного штаба, трехдневный обмен "1000 на 1000" стал шестым обменом в этом году и 65 с начала полномасштабного вторжения.

Всего с марта 2022 было освобождено 5757 украинских граждан. Еще 536 человек вернули вне обменов.

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