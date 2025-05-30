14:07  29 мая
В Сумской области пограничника задержали на взятке в $4000
13:22  29 мая
В Тернопольской области в результате возгорания автомобиля погиб 19-летний водитель
10:51  29 мая
В Киеве и области – желтый уровень опасности из-за грозы
UA | RU
UA | RU
30 мая 2025, 06:14

Оккупанты завозят на временно захваченные территории Украины российских спасателей, – ЦНС

30 мая 2025, 06:14
Читайте також українською мовою
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Дефицит квалифицированных специалистов на временно оккупированных украинских землях заставляет захватчиков завозить спасателей из России

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На ТОТ россияне не смогли набрать достаточное количество спасателей и вынуждены завозить "гастролеров" из РФ. Большинство украинских специалистов выехали из-за оккупации, а среди местных желающих с нужной квалификацией не нашлось.

Несмотря на годы оккупации, враг так и не удосужился наладить базовые функции жизнедеятельности – и теперь вынужден импортировать кадры из глубинки "империи", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированной Луганской области россияне начали готовить новое поколение пропагандистов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война оккупанты оккупация спасатели Россия
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
В Сумской области обезвредили российскую авиационную ракету, найденную в поле
30 мая 2025, 05:42
В Харькове пьяный военный стрелял в подростков, услышав слово "ТЦК"
30 мая 2025, 05:05
В Кировоградской области из реки достали тело мужчины
30 мая 2025, 04:30
Житель Херсонщины подорвался на мине
30 мая 2025, 04:00
Бывшая жена ведущего Максима Нелипы объяснила, почему она с детьми не пришла на церемонию прощания в Киеве
30 мая 2025, 03:50
В Полтавской области мотоцикл сбил на переходе девушку и 3-летнего ребенка
30 мая 2025, 03:10
Певица Саша Кольцова призналась, на чем она зарабатывает
30 мая 2025, 02:50
Сухопутные войска ВСУ сбили более 300 вражеских дронов
30 мая 2025, 02:30
В Херсоне оккупанты убили человека
30 мая 2025, 01:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »