Оккупанты завозят на временно захваченные территории Украины российских спасателей, – ЦНС
Дефицит квалифицированных специалистов на временно оккупированных украинских землях заставляет захватчиков завозить спасателей из России
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"На ТОТ россияне не смогли набрать достаточное количество спасателей и вынуждены завозить "гастролеров" из РФ. Большинство украинских специалистов выехали из-за оккупации, а среди местных желающих с нужной квалификацией не нашлось.
Несмотря на годы оккупации, враг так и не удосужился наладить базовые функции жизнедеятельности – и теперь вынужден импортировать кадры из глубинки "империи", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированной Луганской области россияне начали готовить новое поколение пропагандистов.