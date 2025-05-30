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Об этом передает RegioNews со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На ТОТ россияне не смогли набрать достаточное количество спасателей и вынуждены завозить "гастролеров" из РФ. Большинство украинских специалистов выехали из-за оккупации, а среди местных желающих с нужной квалификацией не нашлось.

Несмотря на годы оккупации, враг так и не удосужился наладить базовые функции жизнедеятельности – и теперь вынужден импортировать кадры из глубинки "империи", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированной Луганской области россияне начали готовить новое поколение пропагандистов.