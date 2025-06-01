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01 июня 2025, 14:37

Появились новые детали убийства Портнова

01 июня 2025, 14:37
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фото: иллюстративное
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По делу убийства эксрадника Януковича Андрея Портнова рассматривается версия о возможной причастности международного наркокартеля "Химпром"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УП.

Журналисты отмечают, что характер преступления – дерзкий и публичный.

Известно, что несколько лет назад представители группировки обращались к Портнову с просьбой оказать содействие в юридической защите, однако получили резкий отказ.

Лидером "Химпрома" украинские стражи порядка считают Егора Буркина, который сейчас скрывается в Мексике.

Отметим, что тело Андрея Портнова, убитого в Испании, до сих пор не передано Украине.

Напомним, заместитель Офиса президента Олег Татаров пытался получить доступ к телефонам убитого Портнова.

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