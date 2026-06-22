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22 июня 2026, 14:45

Увеличение стажа для военного: какие документы нужны ветеранам

22 июня 2026, 14:45
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Фото из открытых источников
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Период военной службы может относиться к страховому стажу на льготных условиях. Это значит, что защитники и защитницы могут получить дополнительный страховой стаж

Об этом рассказали в ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Льготное исчисление стажа возможно для тех граждан, которые выполняют военную обязанность в сложных и опасных условиях. Однако для правильного зачисления стажа необходимо иметь надлежащим образом оформленные документы и своевременно проверять информацию в Пенсионном фонде.

Эксперты объяснили, что для этого нужно учитывать:

Контакты ОО "Защита государства" в Закарпатской области:

  • Ужгород, пл. Корятовича, 1, оф. 7
  • Мукачево, ул. Недецеи, 11А
  • Виноградов, ул. Шевченко, 88
  • 0 800 33 2929

Напомним, ранее во Франковске открыли специальный ящик "Письма надежды", где каждый может написать слова поддержки людям, пропавшим без вести или находящимся в плену. Ящик расположен возле Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

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