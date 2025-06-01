З'явилися нові деталі вбивства Портнова

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на УП.

Журналісти зазначають, що характер злочину – зухвалий і публічний. Це може свідчити про причетність угрупування, яке відоме агресивними методами тиску на опонентів: обливання кислотою, залякування родин слідчих та прямі погрозі правоохоронцям.

Відомо, що кілька років тому представники угрупування зверталися до Портнова із проханням сприяти в юридичному захисті, однак отримали різку відмову.

Лідером "Хімпрому" українські правоохоронці вважають Єгора Буркіна, який наразі переховується в Мексиці.

Зазначимо, що тіло Андрія Портнова, який був убитий в Іспанії, досі не передано Україні.

Нагадаємо, заступник Офісу президента Олег Татаров намагався отримати доступ до телефонів убитого Портнова.

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Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, як раніше писало видання RegioNews, розпочалося ще в 2014 році. Організатором наркосиндикату називають саме Єгора Буркіна (Єгора Левченка). Він – громадянин Росії, наразі переховується в Латинській Америці.

За твердженням деяких ЗМІ, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяльність "Хімпрому" та Буркіна-Левченка розгорнулася з новою силою. Журналісти стверджують, що організатори синдикату продовжують посилено виробляти психотропи на території України, а транзитом через країни ЄС постачати їх до Росії.

В Україні Буркін намагається вибудовувати імідж волонтера та мецената, заявляє, що займається благодійністю, інвестиціями у численні ІТ-проекти, харчове виробництво, криптовалюти та нерухомість. Однак українське слідство встановило, що всі ці інвестиційні бізнеси Левченка – звичайна схема відмивання коштів отриманих від наркоторгівлі.

У 2023 році СБУ провели серію спецоперацій щодо "Хімпрому". Були затримані 89 наркоділків. Наприкінці того ж року указом президента Володимира Зеленського проти Буркіна-Левченка запроваджені персональні санкції – його активи заблоковано, ведення торгівельної та будь-якої іншої діяльності на території України заборонено.