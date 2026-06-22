В Киеве водитель Volkswagen разбил четыре припаркованные авто

Фото: патрульная полиция Киева

В Дарницком районе Киева водитель автомобиля Volkswagen, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие и повредил четыре припаркованных автомобиля

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и въехал в припаркованные транспортные средства. В результате аварии никто не пострадал.

В ходе общения с водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти проверку с помощью алкотестера Drager.

Результат осмотра показал 2,80 промилле алкоголя в крови, что более чем в 14 раз превышает допустимую норму.

Инспекторы составили на нарушителя протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП).

Напомним, что в Киеве 22 июня на проспекте Николая Бажана произошло дорожно-транспортное происшествие , из-за которого затруднено движение транспорта в направлении Харьковской площади.