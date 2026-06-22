Чиновник "Кировгеологии" нанес государству ущерб на десятки миллионов
Сообщено о подозрении бывшему начальнику управления производственно-технического обслуживания казенного предприятия "Кировгеология"
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
Бывшему начальнику инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения и растрату имущества в особо крупных размерах.
По данным следствия, в 2021–2022 годах чиновник организовал промышленную добычу габбро на Юго-Восточном участке Быстриевского месторождения с использованием техники предприятия. Работы проводились вне проектной документации, плана горных работ и специального разрешения.
Стоимость незаконно добытого сырья составляет более 47 млн. грн.
Отдельно установлен еще один эпизод: чиновник инициировал учет "некондиционного блока" с последующим занижением стоимости продукции и ее реализацией по ценам ниже рыночных.
По этому эпизоду ущерб достигает 22 млн грн.
В общей сложности государственному предприятию нанесено более 69 млн грн ущерба.
Напомним, что в Харьковской области депутат-предприниматель решил нажиться на имуществе общины и под предлогом "эвакуации" присвоил спецтехнику стоимостью более 14,5 млн грн.