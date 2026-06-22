В Киеве на проспекте Бажана произошло ДТП: движение в сторону Харьковской площади усложнено
В Киеве 22 июня на проспекте Николая Бажана произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого затруднено движение транспорта в направлении Харьковской площади
Об этом сообщили в патрульной полиции, передает RegioNews .
Правоохранители призвали водителей учитывать ситуацию на дороге при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные пути объезда.
Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.
Напомним, что 20 июня около 20:00 в селе Богодуховка Золотоношского района 40-летняя водитель автомобиля "Daewoo Lanos", находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвала аварию, в которой травмировались две 7-летние пассажирки.
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