Возвращение из СОЧ по сокращенной процедуре: что не так с нововведением

Объявлено о 100-дневном периоде, в течение которого военнослужащие, ушедшие в СОЧ до 12 июня этого года – могут вернуться на службу по сокращенной процедуре

Объявлено о 100-дневном периоде, в течение которого военнослужащие, ушедшие в СОЧ до 12 июня этого года – могут вернуться на службу по сокращенной процедуре

Фото: из открытых источников

Это хорошо, потому что раньше такое возвращение было возможно только через решение суда, на практике длилось много месяцев и требовало активного бюрократического сопровождения со стороны подразделения, к которому изъявил желание вернуться военнослужащий. Но есть одно нововведение (которого не было раньше) – и его логику понять сложно. А именно если боец ушел в СОЧ из части ВСУ, то он может вернуться только в ВСУ. В части НГУ или ГПСУ ему путь закрыт. И наоборот. Боевые подразделения НГУ, начиная с 2014 года, воюют на фронте – как пехотные фронтовые бригады, имеют свои спецподразделения, беспилотные подразделения, штурмовые части и так далее. Их функционал и задачи ничем не отличаются от соответствующих подразделений ВСУ. Два корпуса НГУ ("Хартия" и "Азов") держат определенные корпусные районы обороны, как и корпуса ВСУ. На фронте вообще не существует этого деления на ВСУ и НГУ. Подразделения НГУ часто оперативно подчинены корпусам и бригадам ВСУ, подразделения ВСУ – бригадам и корпусам НГУ. В нашем батальоне "Свобода" большинство бойцов, возвращавшихся из СОЧ – раньше служили именно в ВСУ. Поэтому есть предложение отойти от логики "ведомств" в этом вопросе и дать возможность всем боевым частям быть в равных условиях в вопросе возвращения бойцов из СОЧ.

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