12:35  22 июня
ВСУ ударили по мосту окупантов на Запорожье: появилось видео
10:19  22 июня
Во Львове в результате ДТП пострадали четыре человека, среди них – два ребенка
08:21  22 июня
Поехал кататься на велосипеде: на Ровенщине утонул 13-летний мальчик
UA | RU
UA | RU
Андрей Ильенко Украинский политик, общественный деятель, офицер батальона "Свобода", народный депутат Украины VII и VIII созывов info@regionews.ua
22 июня 2026, 11:18

Возвращение из СОЧ по сокращенной процедуре: что не так с нововведением

22 июня 2026, 11:18
Читайте також українською мовою
Объявлено о 100-дневном периоде, в течение которого военнослужащие, ушедшие в СОЧ до 12 июня этого года – могут вернуться на службу по сокращенной процедуре
Объявлено о 100-дневном периоде, в течение которого военнослужащие, ушедшие в СОЧ до 12 июня этого года – могут вернуться на службу по сокращенной процедуре
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Это хорошо, потому что раньше такое возвращение было возможно только через решение суда, на практике длилось много месяцев и требовало активного бюрократического сопровождения со стороны подразделения, к которому изъявил желание вернуться военнослужащий.

Но есть одно нововведение (которого не было раньше) – и его логику понять сложно. А именно если боец ушел в СОЧ из части ВСУ, то он может вернуться только в ВСУ. В части НГУ или ГПСУ ему путь закрыт. И наоборот.

Боевые подразделения НГУ, начиная с 2014 года, воюют на фронте – как пехотные фронтовые бригады, имеют свои спецподразделения, беспилотные подразделения, штурмовые части и так далее. Их функционал и задачи ничем не отличаются от соответствующих подразделений ВСУ. Два корпуса НГУ ("Хартия" и "Азов") держат определенные корпусные районы обороны, как и корпуса ВСУ. На фронте вообще не существует этого деления на ВСУ и НГУ. Подразделения НГУ часто оперативно подчинены корпусам и бригадам ВСУ, подразделения ВСУ – бригадам и корпусам НГУ.

В нашем батальоне "Свобода" большинство бойцов, возвращавшихся из СОЧ – раньше служили именно в ВСУ.

Поэтому есть предложение отойти от логики "ведомств" в этом вопросе и дать возможность всем боевым частям быть в равных условиях в вопросе возвращения бойцов из СОЧ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война военнослужащие СОЧ армия ВСУ
 
Подписывайтесь на RegioNews
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Черное небо Москвы: как война изменяет реальность России
22 июня 2026, 12:59
На Львовщине иностранец на Opel протаранил легковушку и автобус: травмировались пять человек
22 июня 2026, 12:42
ВСУ ударили по мосту окупантов на Запорожье: появилось видео
22 июня 2026, 12:35
Атака на Полтавщину 20 июня: трое детей остаются в тяжелом состоянии
22 июня 2026, 12:06
Требовали $250 тысяч за несуществующий долг: на Черкащине банда год терроризировала семью
22 июня 2026, 11:57
Россияне ударили двумя ракетами по учебным заведениям в Сумской области: что известно
22 июня 2026, 11:46
В Черкассах автомобиль сбил на пешеходном переходе двух молодых людей
22 июня 2026, 11:31
В Киеве будут судить мошенника, который выманил у волонтера 30 тысяч долларов на закупку "Мавиков"
22 июня 2026, 10:54
В Кривом Роге мужчина выпрыгнул из окна 13-го этажа и погиб
22 июня 2026, 10:49
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Игорь Луценко
Андрей Ильенко
Юрий Касьянов
Все блоги »