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22 июня 2026, 15:55

В Житомирской области провели военно-патриотические игры для детей

22 июня 2026, 15:55
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Фото: ГО Захист держави
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В Житомирской области дети из разных общин стали участниками патриотических игр. Они получили возможность продемонстрировать знания, выносливость и командную работу.

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Представители ОО "Захист держави" присоединились к организации и проведению второго областного этапа Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры "Сокол" ("Джура") в Житомирской области.

Участниками стали более 230 детей из разных общин. Они проходили военные, соревнования и испытания, демонстрируя знания, выносливость, командную работу и настоящий казацкий дух.

"Спасибо организаторам, воспитателям, наставникам, ветеранам и всем партнерам, которые присоединились к проведению игры. Отдельная благодарность юным джурам за настойчивость, дисциплину и любовь к Украине. Поздравляем победителей и всех участников "Джуры"! Желаем новых свершений, крепкого духа и уверенного движения вперед ради сильного украинского государства", – говорят активисты.

Напомним, по инициативе ОО "Захист держави" в Хмельницкой области для местной молодежи организовали масштабную военно-патриотическую подготовку. Учащиеся лицеев отрабатывали основные навыки безопасности, тактической медицины и командного взаимодействия.

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дети патриотизм активисты ГО Захист Держави
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