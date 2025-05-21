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21 мая 2025, 19:55

Тело лежало на глазах у детей и родителей: в СМИ рассказали новые детали убийства Андрея Портнова в Испании

21 мая 2025, 19:55
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Фото из открытых источников
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По словам журналистов, после убийства Андрея Портнова родители раньше забирали детей из школы. Также целый район оцепили полицейские

Об этом сообщает издание "El Mundo", передает RegioNews.

Андрея Портнова убили возле Американской школы в Позуэло-де-Аларкон, когда он отводил своих 10-летнюю и 12-летнюю дочерей. Отмечается, что Портнов был застрелен возле дерева, когда он находился неподалеку от своего авто.

В издании добавили, что жертва была одета в белую футболку, шорты и кроссовки. Убийца напал неожиданно. Тело Портнова осталось у ворот школы и лежало там несколько минут на глазах у родителей и детей.

Это вторая школа в топе "самых дорогих в Испании". Стоимость обучения там колеблется от 8 925 евро за дошкольное учреждение до 19 865 евро за среднюю и старшую школу. Учителя говорят, что дети были в безопасности, но все находятся в шоке, что подобное могло произойти рядом с этой школой.

После убийства район оцепили полицейские. Журналисты рассказали, что после новости об убийстве некоторые родители пришли в школу раньше, чтобы забрать своих детей.

"Я узнал об этом, когда увидел полицию на проезжавшей мимо лошадях. Я вышел на улицу и увидел вертолеты и много полицейских фургонов, поэтому понял, что произошло что-то большое. Все, что я знаю, это то, о чем говорят, что это политическое сведение счетов", - рассказал журналистам один из сотрудников.

Напомним, что утром 21 мая стало известно, что бывшего советника беглого президента застрелили в Испании. Портнов также под санкциями США с декабря 2021 года. В частности, он входит в список лиц по так называемому "акту Магнитского". В этот список попадают чиновники, причастные к нарушению прав человека.

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