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Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
22 июня 2026, 07:21

Запрет продажи бензина в Крыму: как БпЛА изолировали оккупированный полуостров

22 июня 2026, 07:21
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В оккупированном Крыму на заправках запретили продавать топливо
Атака на Керчь. Фото: Telegram-канал Exilenova+
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Это очень крутой результат многодневной операции по блокированию полуострова и уничтожению топливной инфраструктуры. Жаль, что у нас за атаками на москву и печальным ухудшением отношений с поляками этого почти не заметили.

Уверен, что когда-нибудь историки дадут надлежащую оценку этой масштабной беспилотной военной операции, аналогов которой до сих пор не было.

Потому что это не задача прорваться в Москву, потратив энное количество дронов, и не нанесение ударов где-то в глубоком имперском тылу, что решается увеличением количества топлива беспилотников за счет уменьшения веса боевой части.

Нет – блокирование Крыма – это очень серьезная долговременная боевая операция, которая требует постоянной разведки, накопления ресурсов, тщательного планирования, глубокого анализа. Здесь и уничтожение ПВО, и атаки по логистике, по нефтебазам, терминалам, газовой инфраструктуре.

Операция, как я понимаю, – а я, к сожалению, теперь только наблюдатель, – началась с массированных атак легкими дронами "Хорнет" по логистике оккупантов в районе Мариуполя больше месяца назад, постепенно дальность и количество атак увеличились, взялись за сам полуостров, порты и крымский мост.

Еще раз – это очень круто! То, что раньше делала пилотируемая авиация, и что называлось "изоляция района боевых действий", теперь совершила беспилотная авиация.

В Крыму запретили продавать бензин. Запомните этот день.

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Украина война Крым бензин атака беспилотники
 
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