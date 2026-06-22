В оккупированном Крыму на заправках запретили продавать топливо

В оккупированном Крыму на заправках запретили продавать топливо

Атака на Керчь. Фото: Telegram-канал Exilenova+

Это очень крутой результат многодневной операции по блокированию полуострова и уничтожению топливной инфраструктуры. Жаль, что у нас за атаками на москву и печальным ухудшением отношений с поляками этого почти не заметили.

Уверен, что когда-нибудь историки дадут надлежащую оценку этой масштабной беспилотной военной операции, аналогов которой до сих пор не было.

Потому что это не задача прорваться в Москву, потратив энное количество дронов, и не нанесение ударов где-то в глубоком имперском тылу, что решается увеличением количества топлива беспилотников за счет уменьшения веса боевой части.

Нет – блокирование Крыма – это очень серьезная долговременная боевая операция, которая требует постоянной разведки, накопления ресурсов, тщательного планирования, глубокого анализа. Здесь и уничтожение ПВО, и атаки по логистике, по нефтебазам, терминалам, газовой инфраструктуре.

Операция, как я понимаю, – а я, к сожалению, теперь только наблюдатель, – началась с массированных атак легкими дронами "Хорнет" по логистике оккупантов в районе Мариуполя больше месяца назад, постепенно дальность и количество атак увеличились, взялись за сам полуостров, порты и крымский мост.

Еще раз – это очень круто! То, что раньше делала пилотируемая авиация, и что называлось "изоляция района боевых действий", теперь совершила беспилотная авиация.

В Крыму запретили продавать бензин. Запомните этот день.