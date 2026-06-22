Эксдиректор предприятия в Черкасской области нанес государству ущерб на 42 млн грн

Фото: Офис Генерального прокурора

При процессуальном руководстве Черкасской областной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора государственного предприятия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины по факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, используя служебное положение, чиновник организовал незаконную добычу гранита на территории Старобабановского месторождения, где расположен карьер площадью 4,9 га.

Во время осмотра в сентябре 2024 установлен факт добычи гранита за пределами специального разрешения — на участке площадью 0,3 га.

По заключению экспертизы, незаконно добыто 2,65 тыс. м³ облицовочного гранита и 6,49 тыс. м³ гранита для бутового камня.

Следствие считает, что в течение марта 2019 - сентября 2024 года бывшее должностное лицо организовало добычу полезных ископаемых за пределами специального разрешения. Общая сумма нанесенного государству ущерба превышает 42 млн грн.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении пяти лицам, причастным к завладению бюджетными средствами, выделенными на ремонтные работы во Всеукраинский лечебно-реабилитационный центр " Цибли ".