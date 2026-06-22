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22 июня 2026, 16:59

Нажились на реабилитации ветеранов: в Киевской области разоблачили коррупционную схему в центре "Цибли"

22 июня 2026, 16:59
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Правоохранители сообщили о подозрении пяти лицам, причастным к завладению бюджетными средствами, выделенными на ремонтные работы во Всеукраинский лечебно-реабилитационный центр "Цибли"

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2024 году организатор схемы совместно с должностными лицами государственных и частных предприятий наладил механизм присвоения средств во время строительных и ремонтных работ в центре, где проходят лечение и реабилитацию ветераны войны.

Речь идет об установке забора, капитальном ремонте кровли лечебного корпуса и модернизации тепловых и водопроводных сетей.

Для незаконного получения средств в официальные документы вносили недостоверные сведения о стоимости материалов, объемах выполненных работ, использовании техники и количестве работников.

Таким образом, стоимость работ искусственно завышали, а чрезмерно уплаченные бюджетные средства выводили и легализовывали через подконтрольные структуры.

По предварительным оценкам, государству нанесено более 2 млн грн ущерба.

Кроме того, организатор схемы – директор государственного предприятия фиктивно трудоустроил двух других подозреваемых для получения ими бронирования.

Среди подозреваемых: директор государственного предприятия, бывший руководитель медицинского учреждения, руководитель частного общества, физическое лицо-предприниматель и бывшее должностное лицо предприятия-подрядчика.

В зависимости от роли им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог, легализацию имущества, полученного преступным путем, а организатору схемы также препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.

Напомним, что стражи порядка установили, что между управлением образования, молодежи и спорта одного из городских советов Днепропетровской области и подрядчицей был заключен договор на проведение ремонта защитного сооружения гражданской защиты.

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