Нажились на реабилитации ветеранов: в Киевской области разоблачили коррупционную схему в центре "Цибли"
Правоохранители сообщили о подозрении пяти лицам, причастным к завладению бюджетными средствами, выделенными на ремонтные работы во Всеукраинский лечебно-реабилитационный центр "Цибли"
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .
По данным следствия, в 2024 году организатор схемы совместно с должностными лицами государственных и частных предприятий наладил механизм присвоения средств во время строительных и ремонтных работ в центре, где проходят лечение и реабилитацию ветераны войны.
Речь идет об установке забора, капитальном ремонте кровли лечебного корпуса и модернизации тепловых и водопроводных сетей.
Для незаконного получения средств в официальные документы вносили недостоверные сведения о стоимости материалов, объемах выполненных работ, использовании техники и количестве работников.
Таким образом, стоимость работ искусственно завышали, а чрезмерно уплаченные бюджетные средства выводили и легализовывали через подконтрольные структуры.
По предварительным оценкам, государству нанесено более 2 млн грн ущерба.
Кроме того, организатор схемы – директор государственного предприятия фиктивно трудоустроил двух других подозреваемых для получения ими бронирования.
Среди подозреваемых: директор государственного предприятия, бывший руководитель медицинского учреждения, руководитель частного общества, физическое лицо-предприниматель и бывшее должностное лицо предприятия-подрядчика.
В зависимости от роли им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог, легализацию имущества, полученного преступным путем, а организатору схемы также препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период.
Напомним, что стражи порядка установили, что между управлением образования, молодежи и спорта одного из городских советов Днепропетровской области и подрядчицей был заключен договор на проведение ремонта защитного сооружения гражданской защиты.