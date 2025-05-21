Кто такой Андрей Портнов, которого застрелили в Испании

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Об этом сообщает RegioNews.

Андрей Портнов родился 27 октября 1973 года в городе Луганск (сейчас временно оккупирован Россией). Окончил Восточноукраинский государственный университет по специальности – юрист. Получил степень кандидата экономических наук и доктора юридических наук. Был профессором юридического факультета Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Портнов – бывший украинский политик и юрист. Был народным депутатом Украины V–VI созывов (2006–2007, 2007–2010). В 2005–2010 годах возглавлял юридический департамент предвыборного штаба Юлии Тимошенко. После поражения Тимошенко на президентских выборах перешел в команду Виктора Януковича.

С 2 апреля 2010 до конца февраля 2014 года Портнов работал руководителем Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента-беглеца Виктора Януковича, а также заместителем (с 24 января 2014 – первым заместителем) главы администрации тогдашнего президента Украины.

Во время Евромайдана имел отношение к принятию "законов 16 января". После Революции достоинства Портнов уехал из Украины. В 2014–2015 годах находился под санкциями Европейского Союза. Жил в России, затем переехал в Вену (Австрия), занимался адвокатской деятельностью. 19 мая 2019 года временно вернулся в Украину. Однако впоследствии снова её покинул.

Против Портнова было возбуждено несколько уголовных дел, однако большинство из них впоследствии были закрыты или не доведены до суда. В 2018 году следователи Украины начали расследование причастности Портнова к аннексии Крыма, СБУ возбудила дело по статье "Государственное предательство", которое было закрыто 15 августа 2019 года.

С 2021 года Портнов находился под визовыми и финансовыми санкциями США в связи с причастностью к масштабной коррупции в Украине.

Андрей Портнов был известен как человек, имевший огромное влияние на судебную систему страны.

В последние годы Портнов вел активную юридическую и медийную деятельность, в частности, публично критикуя украинские власти.

Напомним, Портнов был застрелен утром 21 мая в испанском Мадриде.