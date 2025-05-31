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31 мая 2025, 11:30

Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила три вражеских ракеты и около 70 дронов

31 мая 2025, 11:30
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 31 мая оккупационные войска запустили по Украине 114 средств воздушного нападения – ракеты и ударные дроны. Силы ПВО обезвредили 69 вражеских БпЛА и три управляемых авиационных ракеты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Основными направлениями воздушного удара врага стали Харьковщина, Сумщина и Донетчина. Известно, что РФ направила на Украину:

  • 107 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов из направлений: Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма;
  • два реактивных ударных БпЛА (неустановленного типа) из Белгородской области;
  • две зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области;
  • три управляемых авиационных ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области.

"По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 69 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны. 42 - сбиты огневыми средствами поражения, 30 - локационно потеряны/подавлены РЭБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеского комбинированного удара были зафиксированы попадания в 13 локациях.

Напомним, в Николаевской области зенитчики уничтожили два ударных БпЛА типа "Shahed 131/136".

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