Сухопутные войска ВСУ сбили более 300 вражеских дронов
В течение недели противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 312 средств воздушной разведки и нападения РФ
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.
Известно, что за неделю российская армия потеряла:
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БПЛА "Shahed-131/136" - 211 ед;
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крылатую ракету Х-101 - 1 ед.;
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БПЛА "Орлан 10/30" - 5 ед.;
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БПЛА "Zala" - 25 ед.;
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БПЛА "Supercam" - 12 ед.;
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БПЛА "Ланцет" - 9 ед.;
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БПЛА "Молния" - 44 ед.
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БПЛА "Привет-82" - 5 ед.
"ПВО Сухопутных войск вносит значительный вклад в защиту воздушного пространства! Спасибо воинам за результативную боевую работу!", ― говорится в сообщении.
Напомним, ранее мастера спецподразделения "Крылья" Департамента активных действий ГУР МО Украины показали, как уничтожают российские беспилотники тактического уровня прямо в воздухе.