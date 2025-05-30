14:07  29 мая
В Сумской области пограничника задержали на взятке в $4000
13:22  29 мая
В Тернопольской области в результате возгорания автомобиля погиб 19-летний водитель
10:51  29 мая
В Киеве и области – желтый уровень опасности из-за грозы
UA | RU
UA | RU
30 мая 2025, 02:30

Сухопутные войска ВСУ сбили более 300 вражеских дронов

30 мая 2025, 02:30
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: росСМИ
Читайте також
українською мовою

В течение недели противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 312 средств воздушной разведки и нападения РФ

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.

Известно, что за неделю российская армия потеряла:

  • БПЛА "Shahed-131/136" - 211 ед;

  • крылатую ракету Х-101 - 1 ед.;

  • БПЛА "Орлан 10/30" - 5 ед.;

  • БПЛА "Zala" - 25 ед.;

  • БПЛА "Supercam" - 12 ед.;

  • БПЛА "Ланцет" - 9 ед.;

  • БПЛА "Молния" - 44 ед.

  • БПЛА "Привет-82" - 5 ед.

"ПВО Сухопутных войск вносит значительный вклад в защиту воздушного пространства! Спасибо воинам за результативную боевую работу!", ― говорится в сообщении.

Напомним, ранее мастера спецподразделения "Крылья" Департамента активных действий ГУР МО Украины показали, как уничтожают российские беспилотники тактического уровня прямо в воздухе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война ВСУ дрон БПЛА потери россиян шахед ПВО Сухопутных войск
Воины ГУР показали, как уничтожают россиян в Харьковской области
29 мая 2025, 15:10
Силы обороны ударили по российским войскам на Курщине
29 мая 2025, 05:45
Пограничники уничтожили российскую лодку и РЭБ на южном направлении
29 мая 2025, 05:02
Все новости »
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
В Полтавской области мотоцикл сбил на переходе девушку и 3-летнего ребенка
30 мая 2025, 03:10
В Херсоне оккупанты убили человека
30 мая 2025, 01:25
На Прикарпатье в результате пожара погиб мужчина
30 мая 2025, 00:42
Россияне атаковали гражданское авто на Запорожье: ранены отец с сыном
30 мая 2025, 00:15
Элитный автомобиль за более 2,7 млн гривен: в Украину пытались незаконно ввезти Lamborghini
30 мая 2025, 00:06
В Японии покажут фильм о "Доме "Слово" об украинских писателях
29 мая 2025, 23:45
Певица Ирина Федишин уже два года не может похоронить погибшего на войне брата
29 мая 2025, 23:30
В Украине могут разрешить выезд мужчинам 18-24 лет
29 мая 2025, 23:15
Скандал во львовской гимназии: подростки танцевали под русского рэпера
29 мая 2025, 22:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »