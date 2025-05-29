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29 травня 2025, 19:27

Німеччина виділяє 400 мільйонів євро на виробництво українських дронів

29 травня 2025, 19:27
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Німецький уряд збирається профінансувати виробництво українських дронів. За даними ЗМІ, раніше Київ звертався до Берліна сам з таким проханням

Про це повідомляє Welt з посиланням на джерела в німецькому уряді, передає RegioNews.

Німеччина планує профінансувати закупівлю українських ракет-дронів "Барс", а також ударних безпілотників "Лютий" і дронків-перехоплювачів "Фламінго". Це фінансування буде виділено в межах нового пакету військової допомоги Україні на суму приблизно 5 мільярдів євро.

На виробництво української далекобійної зброї очікується 400 мільйонів євро. За даними ЗМІ, Україна вже зверталась до Німеччини з проханням підтримати таке виробництво.

Слід зазначити, що особливість дрона "Фламінго" є те, що він економить дорогі ракети для перехоплення російських розвідувальних дронів. Дальність польоту у "Фламінго" не менш ніж 30 кілометрів. Цей дрон призначений для знищення ворожих безпілотників прямо в повітрі.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони допустили до використання "Антидроновий пістоль". Це пристрій індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту. Він створює електромагнітні перешкоди, блокує канали управління і відеосигнал ворожих безпілотників.

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