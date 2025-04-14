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14 апреля 2025, 13:22

Украина до сих пор не получила обещанные США системы Patriot, – Зеленский

14 апреля 2025, 13:22
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фото: AP
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Украина так и не получила дополнительные системы Patriot, обещанные на саммите НАТО в Вашингтоне еще в июле 2024 года

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью 60 минут на CBS News, информирует RegioNews.

"Я уважаю выбор США, но когда США нам такие системы не дали или не продали, мы готовы на любой формат, вопрос не в деньгах", – сказал президент.

По его словам, некоторые европейские партнеры готовы помочь финансово в покупке этих систем.

"Но США говорят, что сегодня нет возможности. Но в это время они продают такие системы, например Израилю. Я не говорю, что Израилю они не нужны, но если мы партнеры, неужели нельзя найти возможность защитить Украину?" – отметил Зеленский.

По словам президента, он изложил разные варианты в разговоре с президентом Дональдом Трампом.

"Есть система Patriot, и у вас их много, и у вас есть производство, есть несколько шагов, как защитить Украину. Шаг номер один: одна система, которая стоит полтора миллиарда долларов, мы готовы купить хотя бы десять систем, чтобы закрыть некоторые города, только гражданских, центры городов, там, где скопление людей.

Второй вариант, по словам Зеленского, является лицензией на производство систем и соответствующих ракет, и он просил об этом нынешнюю и предыдущую администрацию США.

Также он упомянул о странах на Ближнем Востоке, в Европе, Азии, где размещены американские системы Patriot и где нет военных действий, которые могли бы передать в Украину.

"Мы были готовы получить их даже в аренду. Форматов, как это обеспечить много. Нужно желание", – добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина готова купить у США "пакет вооружений". Речь идет о ПВО и других инструментах, необходимых стране.

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