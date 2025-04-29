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29 апреля 2025, 08:43

Австралия задерживает передачу Украине танков Abrams из-за сопротивления США, – ABC

29 апреля 2025, 08:43
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фото: wikipedia
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Австралия в прошлом году обещала передать Украине списанные танки M1A1 Abrams, однако они до сих пор не отправлены. В Минобороны страны обвиняют в этой задержке сопротивление со стороны США

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ABC.

Через несколько месяцев после того, как впервые было объявлено о передаче танков в рамках пакета помощи на 245 миллионов долларов, M1A1 Abrams всё ещё ожидают разрешения на отправку за границу. Представители Министерства обороны Австралии частично возлагают вину за задержку на Соединённые Штаты.

Впервые о трудностях стало известно после того, как в марте президент США Дональд Трамп временно заморозил военную помощь Украине.

Представители Минобороны Австралии утверждают, что теперь процесс сталкивается с ещё большей неопределённостью, поскольку официальное разрешение США на передачу танков M1A1 Abrams другой стране до сих пор не получено.

"Австралия, как и прежде, придерживается цели по поставке M1A1 Abrams в 2025 году, процесс экспорта M1A1 продолжается. Министерство обороны продолжает работать с украинским правительством в соответствии с согласованными договорённостями по передаче имущества, включая доставку и обеспечение", – отметили в Минобороны Австралии.

Ранее ABC сообщало, что в прошлом году Пентагон предупреждал Австралию о возможных трудностях с передачей танков из-за высокой стоимости логистики и обслуживания техники на территории Украины.

Издание уточняет, что ныне списанный австралийский флот из 59 танков M1A1 Abrams был приобретён в 2007 году, но никогда не участвовал в боевых действиях. Их заменяют более новым танком M1A2, который может похвастаться 120-миллиметровой пушкой.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина так и не получила дополнительные системы Patriot, обещанные на саммите НАТО в Вашингтоне еще в июле 2024 года.

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