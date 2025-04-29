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29 апреля 2025, 15:39

Прививки под контролем: Донетчина обеспечена вакцинами на 100%

29 апреля 2025, 15:39
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фото: из открытых источников
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На подконтрольной Украине территории Донецкой области есть достаточный запас всех необходимых вакцин, входящих в план иммунизации населения

Об этом на брифинге сообщили представители Донецкого областного центра контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

Медики рассказали, что несмотря на войну и сложную ситуацию, Донецкая область сохраняет высокий уровень охвата населения плановыми прививками, что позволяет предотвращать вспышки опасных инфекций.

Так, все открытые медицинские учреждения первичного звена имеют прививочные кабинеты, а в населенные пункты, где нет стационарных амбулаторий, выезжают мобильные медицинские бригады.

Также прививку проводят в учреждениях вторичной медицинской помощи — в хирургических и травматологических отделениях, где пациенты получают прививку от столбняка или бешенства в случае необходимости.

Состояние иммунизации в области стабильное:

  • За 2024 год выполнено 96% календарного плана прививок.
  • В роддомах 88% новорожденных привиты от туберкулеза, 92% — от гепатита B.
  • Дети до года вакцинированы против столбняка, дифтерии и коклюша на 97%.

По сравнению с 2022 годом охват прививками значительно вырос.

В частности, от полиомиелита в 2024 году привито 92% детей до года (против 53% в 2022 году). Вакцинацию от столбняка в возрасте до 18 месяцев прошли 99% детей (в 2022 — 52%).

Напомним, с 24 апреля в Украине началась Неделя иммунизации. Цель которой — повышение осведомленности населения о важности прививок.

Ранее Украина получила 300 тысяч доз оральной полиомиелитной вакцины от ЮНИСЕФ в качестве гуманитарной помощи.

Кроме того, недавно в Украину поступило 111 100 доз вакцины против дифтерии и столбняка для вакцинации детей.

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