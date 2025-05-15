В Украине – резкий рост заболеваемости корью: где больше всего больных
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью в Украине обостряется
Об этом сообщает Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.
За первый квартал 2025 года в стране зарегистрировано 472 случая кори. Это в 20,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Больше всего больных выявлено в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях. В Черновицкой и Одесской — по одному летальному случаю среди детей 10 лет и 9 месяцев соответственно. Оба ребенка имели тяжелые сопутствующие заболевания, осложнившие течение болезни.
В Минздраве отмечают, что вспышки кори в Украине цикличны и происходят в среднем каждые 5-6 лет. Главный способ предотвратить такие вспышки — охват профилактическими прививками на уровне 95%.
Корь: что известно о заболевании
Корь — одно из самых инфекционных заболеваний: 9 из 10 невакцинированных людей рискуют заболеть после контакта с больным. Наиболее уязвимы к инфекции дети, не имеющие прививок.
Период от инфицирования до симптомов составляет 10–12 дней.
Среди осложнений кори:
- воспаление легких (пневмония);
- ушная инфекция (отит);
- воспаление мозга (энцефалит);
- другие серьезные осложнения;
- смерть.
Специфического лечения кори не существует. Чтобы уберечься от кори, государство обеспечивает всех детей комплексной вакциной, защищающей одновременно от кори, паротита и краснухи (КПК).
По Национальному календарю профилактических прививок каждый ребенок должен получить две дозы вакцины КПК — в 12 месяцев и в 6 лет. Прививки – бесплатные.
Напомним, в Пирятинской территориальной общине Полтавской области зафиксирована вспышка кори.
Ранее сообщалось, что в этом году на Буковине из-за осложнений от кори умер 10-летний ребенок, который не был привит.