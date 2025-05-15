В Украине – резкий рост заболеваемости корью: где больше всего больных

фото: Depositphotos

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

За первый квартал 2025 года в стране зарегистрировано 472 случая кори. Это в 20,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Больше всего больных выявлено в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях. В Черновицкой и Одесской — по одному летальному случаю среди детей 10 лет и 9 месяцев соответственно. Оба ребенка имели тяжелые сопутствующие заболевания, осложнившие течение болезни.

В Минздраве отмечают, что вспышки кори в Украине цикличны и происходят в среднем каждые 5-6 лет. Главный способ предотвратить такие вспышки — охват профилактическими прививками на уровне 95%.

Корь: что известно о заболевании

Корь — одно из самых инфекционных заболеваний: 9 из 10 невакцинированных людей рискуют заболеть после контакта с больным. Наиболее уязвимы к инфекции дети, не имеющие прививок.

Период от инфицирования до симптомов составляет 10–12 дней.

Среди осложнений кори:

воспаление легких (пневмония);

ушная инфекция (отит);

воспаление мозга (энцефалит);

другие серьезные осложнения;

смерть.

Специфического лечения кори не существует. Чтобы уберечься от кори, государство обеспечивает всех детей комплексной вакциной, защищающей одновременно от кори, паротита и краснухи (КПК).

По Национальному календарю профилактических прививок каждый ребенок должен получить две дозы вакцины КПК — в 12 месяцев и в 6 лет. Прививки – бесплатные.

Напомним, в Пирятинской территориальной общине Полтавской области зафиксирована вспышка кори.

Ранее сообщалось, что в этом году на Буковине из-за осложнений от кори умер 10-летний ребенок, который не был привит.