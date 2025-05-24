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24 мая 2025, 14:24

Второй этап большого обмена: кого удалось освободить из российского плена 24 мая

24 мая 2025, 14:24
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фото: КШППВ
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Среди освобожденных 24 мая – 27 защитников Мариуполя

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Украина вернула из российского плена еще 307 защитников. На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, СБС, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Отмечается, что из отдельных подразделений и частей пленных удалось освободить впервые.

В сегодняшнем обмене домой вернулись 27 защитников Мариуполя.

Все 307 освобожденных защитников – мужчины, представители рядового и сержантского состава. Самому младшему освобожденному – 25 лет, самому старшему – 61 год.

В общем домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Освобожденные из плена защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе.

Напомним, 24 мая состоялся второй этап обмена пленными "1000 на 1000". Домой вернулись еще 307 украинских военных. Всего за два дня вернули 697 человек.

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