Второй этап большого обмена: кого удалось освободить из российского плена 24 мая
Среди освобожденных 24 мая – 27 защитников Мариуполя
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Украина вернула из российского плена еще 307 защитников. На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, СБС, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.
Отмечается, что из отдельных подразделений и частей пленных удалось освободить впервые.
В сегодняшнем обмене домой вернулись 27 защитников Мариуполя.
Все 307 освобожденных защитников – мужчины, представители рядового и сержантского состава. Самому младшему освобожденному – 25 лет, самому старшему – 61 год.
В общем домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
Освобожденные из плена защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все причитающиеся выплаты за все время пребывания в неволе.
Напомним, 24 мая состоялся второй этап обмена пленными "1000 на 1000". Домой вернулись еще 307 украинских военных. Всего за два дня вернули 697 человек.