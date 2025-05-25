После плена — песня: защитник спел "Нич яка мисячна"

фото: Facebook/Владимир Зеленский

Как сообщает RegioNews трогательным видео поделился Омбудсмен Дмитрий Лубинец.

После долгого молчания в плену эта светлая композиция стала символом свободы, надежды и несокрушимости духа нашего народа, отметил обмудсман.

Напомним, 25 мая звершилась третья часть масштабного обмена военнопленных в формате "1000 на 1000". Украина вернула из плена 303 защитника.

По данным Координационного штаба, трехдневный обмен "1000 на 1000" стал шестым обменом в этом году и 65 с начала полномасштабного вторжения.

Всего с марта 2022 было освобождено 5757 украинских граждан. Еще 536 человек вернули вне обменов.