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27 травня 2025, 14:30

ЗСУ отримали на озброєння важкий бомбер "Білий вовк"

27 травня 2025, 14:30
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фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ ударний безпілотний авіаційний комплекс "Білий вовк"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"Цей дрон спроможний доставляти до цілі бойовий заряд чималої ваги, який здатен вразити важку ворожу техніку, фортифікаційні об’єкти та інші захищені цілі", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Білий вовк" розгортається протягом кількох хвилин. У комплекті комплексу є: БпЛА з цифровою комбінованою камерою, станція керування та контролю та комплект силових акумуляторів.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ озброїли новими дронами "Веспа-15". З італійської ця назва перекладається як "оса".

Раніше Міністерство оборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний FPV-авіакомплекс "Генерал Черешня".

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