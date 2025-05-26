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26 мая 2025, 09:35

В Черкасской области зенитчики уничтожили 25 российских дронов

26 мая 2025, 09:35
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 26 мая российская армия массированно атаковала Черкасскую область беспилотниками. В регионе активно работали силы ПВО

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

"В пределах области обезврежено 25 российских БпЛА", – сообщил чиновник.

К счастью, обошлось без пострадавших. В настоящее время идет обследование территории.

Напомним, ночью российская армия атаковала ударными дронами Одесщину. В результате попадания БпЛА возникли пожары, зафиксированы разрушения частных домов.

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