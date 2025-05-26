В Черкасской области зенитчики уничтожили 25 российских дронов

История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо

Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова

22 мая 2025

Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться

На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?