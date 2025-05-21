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Об этом сообщает CNN, передает RegioNews.

Журналисты CNN получили перехват переговоров россиян, которые фиксируют казнь украинских военнопленных. Эти кадры они получили от офицера украинской разведки. По датам и времени кадры совпадают с отснятыми беспилотником кадрами вероятной казни украинских военнопленных в восточной части Запорожской области в ноябре 2024 года.

На видео можно узнать, как российский командир шесть раз отдавал приказы об убийствах. В частности, звучала фраза "Возьмите командира в плен, других нах*й. Вот и все. Бери старшего, избавляйся от* других".

Также на кадрах виден один украинский военный, который, очевидно, жестом обращается к россиянам. Впоследствии солдат в маске стреляет ему в голову. Видео завершается тем, что россияне обеспокоены, видя, что беспилотник поднимается над дымом от взрыва, и отступают.

Напомним, в марте уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста в связи с новым случаем расстрела армией РФ пленных украинских военных. Он отмечал, что те, кто дает такие приказы и выполняет их, должны нести строгую ответственность.