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21 мая 2025, 21:35

"Возьмите командира в плен, других нах*й": в CNN получили перехват, где российский командир приказывает расстрелять украинских пленных

21 мая 2025, 21:35
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Фото: скрин
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Американские журналисты получили перехват разговора российских военных. Там речь идет о расстреле сдавшихся в плен украинских защитников

Об этом сообщает CNN, передает RegioNews.

Журналисты CNN получили перехват переговоров россиян, которые фиксируют казнь украинских военнопленных. Эти кадры они получили от офицера украинской разведки. По датам и времени кадры совпадают с отснятыми беспилотником кадрами вероятной казни украинских военнопленных в восточной части Запорожской области в ноябре 2024 года.

На видео можно узнать, как российский командир шесть раз отдавал приказы об убийствах. В частности, звучала фраза "Возьмите командира в плен, других нах*й. Вот и все. Бери старшего, избавляйся от* других".

Также на кадрах виден один украинский военный, который, очевидно, жестом обращается к россиянам. Впоследствии солдат в маске стреляет ему в голову. Видео завершается тем, что россияне обеспокоены, видя, что беспилотник поднимается над дымом от взрыва, и отступают.

Напомним, в марте уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста в связи с новым случаем расстрела армией РФ пленных украинских военных. Он отмечал, что те, кто дает такие приказы и выполняет их, должны нести строгую ответственность.

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