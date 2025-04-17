Оккупанты расстреляли безоружного пленного бойца ВСУ в Волновахском районе

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Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Известно, что 11 апреля трое военнослужащих ВСУ выполняли служебно-боевые задачи на позиции недалеко от поселка Раздольное Волновахского района. Во время штурмовых действий оккупанты взяли их в плен.

Одного из безоружных украинских военных захватчики расстреляли из автоматического оружия.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель человека. Проводятся неотложные следственные и розыскные действия.

"Убийство пленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", – отметили в Офисе генпрокурора.

Напомним, правоохранители продолжают расследовать военные преступления россиян. Ранее идентифицировали российского военного, который вместе с другим "товарищем" расстреляли гражданский автомобиль с людьми.