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Американські журналісти отримали перехоплення розмови російських військових. Там йдеться про розстріл українських захисників, які здались в полон

Про це повідомляє CNN, передає RegioNews.

Журналісти CNN отримали перехоплення переговорів росіян, які фіксують страту українських військовополонених. Ці кадри вони отримали від офіцера української розвідки. По датах та часу кадри збігаються з відзнятими безпілотником кадрами ймовірної страти українських військовополонених у східній частині Запорізької області в листопаді 2024 року.

На відео можна почути, як російський командир шість разів віддавав накази про вбивства. Зокрема, лунала фраза "Візьміть командира в полон, інших нах*й. Ось і все. Бери старшого, позбувайся п*зда інших".

Також на кадрах видно одного українського військового, який, очевидно, жестом звертається до росіян. Згодом солдат у масці стріляє йому в голову. Відео завершується тим, що росіяни занепокоєні, коли бачать, що безпілотник піднімається над димом від вибуху, і відступають.

Нагадаємо, в березні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста у зв'язку з новим випадком розстрілу армією РФ полонених українських військових. Він наголошував, що ті, хто дає такі накази та виконує їх, повинні нести сувору відповідальність.