В Украине зафиксировали новый случай расстрела российскими военными пленных украинских бойцов

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к ООН и Международному комитету Красного Креста в связи с новым случаем расстрела армией РФ пленных украинских военных

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в телеграмме.

Омбудсмен отметил, что видео с вероятной казнью безоружных украинских военнопленных активно распространяют в социальных сетях.

Лубинец отметил, что видео в очередной раз демонстрирует циничное пренебрежение международным гуманитарным правом со стороны россиян.

"Те, кто дает приказы и выполняет такие зверства, должны нести строгую ответственность", - заявил он.

Лиц, обладающих какой-либо информацией по поводу упомянутого факта преступления, он призывает сообщить на горячую линию: 0800 50 17 20.

Напомним, в Генштабе ВСУ назвали потери врага по состоянию на 13 марта 2025 года.