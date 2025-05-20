Полиция опровергла фейк о новых штрафах за аптечку и огнетушитель
В социальных сетях распространяется недостоверная информация о якобы новых штрафах для водителей за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки. В полиции официально опровергли эти слухи
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.
По его словам, требования к комплектации транспортных средств остаются неизменными уже многие годы и четко прописаны в Правилах дорожного движения.
Санкции за возможные нарушения в данной сфере также не изменялись.
Что обязательно должно быть в авто:
- аптечка с обозначением типа транспортного средства, для которого она предназначена;
- знак аварийной остановки или мерцающий красный фонарь, соответствующий стандартам;
- исправный огнетушитель.
Полиция призывает водителей не доверять непроверенным источникам и получать информацию по официальным каналам.
Напомним, с 24 марта на автомобильных дорогах Украины начали работать дополнительные 40 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.