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20 мая 2025, 07:51

Полиция опровергла фейк о новых штрафах за аптечку и огнетушитель

20 мая 2025, 07:51
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фото: из открытых источников
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В социальных сетях распространяется недостоверная информация о якобы новых штрафах для водителей за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки. В полиции официально опровергли эти слухи

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает RegioNews.

По его словам, требования к комплектации транспортных средств остаются неизменными уже многие годы и четко прописаны в Правилах дорожного движения.

Санкции за возможные нарушения в данной сфере также не изменялись.

Что обязательно должно быть в авто:

  • аптечка с обозначением типа транспортного средства, для которого она предназначена;
  • знак аварийной остановки или мерцающий красный фонарь, соответствующий стандартам;
  • исправный огнетушитель.

Полиция призывает водителей не доверять непроверенным источникам и получать информацию по официальным каналам.

Напомним, с 24 марта на автомобильных дорогах Украины начали работать дополнительные 40 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

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ПДД водители МВД авто аптечки огнетушитель
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