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20 травня 2025, 07:51

Поліція спростувала фейк про нові штрафи за аптечку і вогнегасник

20 травня 2025, 07:51
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фото: з відкритих джерел
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У соціальних мережах поширюється недостовірна інформація про нібито нові штрафи для водіїв за відсутність аптечки, вогнегасника або знака аварійної зупинки. У поліції офіційно спростували ці чутки

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews.

За його словами, вимоги до комплектації транспортних засобів залишаються незмінними вже багато років і чітко прописані в Правилах дорожнього руху.

Санкції за можливі порушення у цій сфері також не змінювалися.

Що обов'язково має бути в авто:

  • аптечка з позначенням типу транспортного засобу, для якого вона призначена;
  • знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар, що відповідає стандартам;
  • справний вогнегасник.

Поліція закликає водіїв не довіряти неперевіреним джерелам і отримувати інформацію з офіційних каналів.

Нагадаємо, з 24 березня на автомобільних дорогах України почали працювати додаткові 40 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

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