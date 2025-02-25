Иллюстративное фото

В Варшаве женщина увидела, по ее мнению, человека, который не двигается и не дышит. Она вызвала медиков. Однако в результате все оказалось не так, как ей показалось на первый взгляд

Об этом сообщает The Warsaw, передает RegioNews.

В Варшаве женщина увидела бездыханную фигуру, лежавшую на скамейке. Она волновалась и потому вызывала экстренные службы. Приехали и полиция, и "скорая помощь". Однако оказалось, что это не человек, а памятник "Бездомному Иисусу".

Спасатели на женщину за такую ошибку не обиделись. Напротив, ее похвалили за неравнодушие. Хотя она и не начала делать сердечно-легочную реанимацию. Поэтому спасатели считают, что эта ситуация указала на необходимость обучения первой помощи.

Справка . Этот памятник находится возле монастыря Костёла ордена Капуцинов. Скульптура была открыта в 2021 году. Из бронзы сделали фигуру, завернутую в плащ, из-под которого выглядывают стопы со следами от ран.

Памятник "Бездомному Иисусу" поставили там не просто так. Дело в том, что в этом монастыре раздают еду бездомным. По задумке, скульптура должна побуждать к размышлению о том, чтобы помочь нуждающимся.

Оригинал скульптуры исполнил канадец Тимоти Шмальц. Копии существуют не только в Польше, но и Ватикане, Вашингтоне, Сингапуре и других городах и странах мира.