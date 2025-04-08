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Жена бывшего британского премьера Джонсона показала забавное видео со своим мужем. В кадре можно увидеть, как страус сует голову в окно авто и атакует Джонсона

Об этом сообщает The Sun, передает RegioNews.

На бывшего премьер-министра Великобритании напал страус. Это произошло, когда он посещал парк дикой природы в Техасе. Видео в сети опубликовала жена Джонсона. Она подписала ролик словами: "Слишком смешно, чтобы не поделиться".

В кадре можно увидеть, как страус постепенно приближается к автомобилю Бориса Джонсона. Впоследствии политик называет птицу "очень непослушной". Страус, судя по всему, обиделся: он заглянул в окно и внезапно клюнул Джонсону. Политик отреагировал эмоционально, выкрикнув "Боже, черт побери".

Борис Джонсон БИТТЕН (Both Johnson BITTEN) — Острик в парке Сафари . Опубликовано в The Sun (@TheSun) Август 7, 2025

Справка. Борис Джонсон занимал должность премьера Великобритании с 2019 по 2022 год. Он поддержал Украину в войне против России. В настоящее время он продолжает поддерживать нашу страну. Также он почетный гражданин Одессы и Киева.