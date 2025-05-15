Украинские бойцы атаковали позиции россиян на Курщине

фото: ГПСУ

На Курском направлении операторы боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда продолжают наносить сокрушительные удары по россиянам

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Отмечается, что украинские дронщики уничтожили четыре позиции взлета вражеских БпЛА, шесть вражеских пехотинцев, три средства связи, 14 мест укрытия противника и склад с боекомплектом.

"Пилоты РУБпАК "Прайм" всегда на высоте, а враг всегда под прицелом!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Сумском направлении FPV-расчет бригады "Стальная Граница" уничтожил два вражеских укрытия российских пилотов БпЛА.