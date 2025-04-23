Минобороны запустило обновленную версию Резерв+: какие функции добавили
В обновленном приложении Резерв+ появились новые функции: возможность отслеживать изменения в реестре "Оберег" и получать расширенную информацию из него
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, передает RegioNews.
Так, в приложении Резерв+ появилась возможность загрузить расширенную информацию из реестра "Оберег" в формате PDF, чтобы пользователь мог видеть, какие именно данные о нем хранятся в системе.
Также добавлено push-уведомление об изменении статуса в реестре – на первом этапе это касается сообщений о подаче или снятии с розыска.
Кроме того, в приложении появились шесть новых категорий запросов на исправление данных, позволяющих обновить или уточнить информацию:
- Статус "Требует уточнения" — данные есть в реестре, но не привязаны к ТЦК.
- Ошибка персональных данных — например, неправильное имя или дата рождения.
- Статус "Нарушение правил военного учета"— если нарушение уже устранено, но статус не обновлен.
- Статус "На учете" — запрос на исключение из реестра при достижении предельного возраста или службы в ВСУ.
- Ошибка данных бронирования — некорректные или отсутствуют сведения о существующем бронировании.
- Актуализация места работы — возможность обновить информацию через данные Пенсионного фонда.
Эти нововведения позволяют более точно и оперативно взаимодействовать с реестром и избегать лишних визитов в ТЦК, говорят в оборонном ведомстве.
Напомним, уже летом в мобильном приложении Резерв+ военнообязанные смогут уплатить штраф за нарушение военного учета с скидкой 50%.