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23 апреля 2025, 15:50

Минобороны запустило обновленную версию Резерв+: какие функции добавили

23 апреля 2025, 15:50
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фото: из открытых источников
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В обновленном приложении Резерв+ появились новые функции: возможность отслеживать изменения в реестре "Оберег" и получать расширенную информацию из него

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, передает RegioNews.

Так, в приложении Резерв+ появилась возможность загрузить расширенную информацию из реестра "Оберег" в формате PDF, чтобы пользователь мог видеть, какие именно данные о нем хранятся в системе.

Также добавлено push-уведомление об изменении статуса в реестре – на первом этапе это касается сообщений о подаче или снятии с розыска.

Кроме того, в приложении появились шесть новых категорий запросов на исправление данных, позволяющих обновить или уточнить информацию:

  • Статус "Требует уточнения" — данные есть в реестре, но не привязаны к ТЦК.
  • Ошибка персональных данных — например, неправильное имя или дата рождения.
  • Статус "Нарушение правил военного учета"— если нарушение уже устранено, но статус не обновлен.
  • Статус "На учете" — запрос на исключение из реестра при достижении предельного возраста или службы в ВСУ.
  • Ошибка данных бронирования — некорректные или отсутствуют сведения о существующем бронировании.
  • Актуализация места работы — возможность обновить информацию через данные Пенсионного фонда.

Эти нововведения позволяют более точно и оперативно взаимодействовать с реестром и избегать лишних визитов в ТЦК, говорят в оборонном ведомстве.

Напомним, уже летом в мобильном приложении Резерв+ военнообязанные смогут уплатить штраф за нарушение военного учета с скидкой 50%.

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Минобороны военный учет военнообязанные Резерв+ обновление данных
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