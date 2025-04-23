Минобороны запустило обновленную версию Резерв+: какие функции добавили

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В обновленном приложении Резерв+ появились новые функции: возможность отслеживать изменения в реестре "Оберег" и получать расширенную информацию из него

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, передает RegioNews.

Так, в приложении Резерв+ появилась возможность загрузить расширенную информацию из реестра "Оберег" в формате PDF, чтобы пользователь мог видеть, какие именно данные о нем хранятся в системе.

Также добавлено push-уведомление об изменении статуса в реестре – на первом этапе это касается сообщений о подаче или снятии с розыска.

Кроме того, в приложении появились шесть новых категорий запросов на исправление данных, позволяющих обновить или уточнить информацию:

Статус "Требует уточнения" — данные есть в реестре, но не привязаны к ТЦК.

Ошибка персональных данных — например, неправильное имя или дата рождения.

Статус "Нарушение правил военного учета"— если нарушение уже устранено, но статус не обновлен.

Статус "На учете" — запрос на исключение из реестра при достижении предельного возраста или службы в ВСУ.

Ошибка данных бронирования — некорректные или отсутствуют сведения о существующем бронировании.

Актуализация места работы — возможность обновить информацию через данные Пенсионного фонда.

Эти нововведения позволяют более точно и оперативно взаимодействовать с реестром и избегать лишних визитов в ТЦК, говорят в оборонном ведомстве.

Напомним, уже летом в мобильном приложении Резерв+ военнообязанные смогут уплатить штраф за нарушение военного учета с скидкой 50%.