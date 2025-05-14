Налоговая проверила 108 автошкол: какие нарушения выявили

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В 2025 году Государственная налоговая служба провела 108 проверок автошкол, в ходе которых выявила серьезные нарушения

Об этом сообщает пресс-служба ГНС, передает RegioNews.

Отмечается, что среди основных нарушений – разногласия между фактическим количеством учащихся и задекларированными доходами, хозяйственные операции без применения РРО, выплаты "в конвертах" и отсутствие официального трудоустройства.

Самые резонансные штрафы:

Киевщина: предприятию насчитали 2,19 млн грн штрафа за расчеты без РРО и невыдачу чеков.

Хмельнитчина: более 0,8 млн. грн. штрафа за наличные расчеты без регистрации.

Кировоградщина: 140 тыс. грн. штрафа за использование мобильного приложения без фискализации.

Виннитчина: 12 неоформленных работников — дело передано в Гоструд.

В ГНС отмечают, что использование РРО и официальное трудоустройство — не только требование закона, но и инструмент прозрачной работы и избегание финансовых рисков.

Напомним, в Киевской области администратор одного из территориальных сервисных центров МВД брал деньги за содействие в получении водительских удостоверений. Мужчине светит до 8 лет заключения.