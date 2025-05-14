Податкова перевірила 108 автошкіл: які порушення виявили
У 2025 році Державна податкова служба провела 108 перевірок автошкіл, під час яких виявила серйозні порушення
Про це повідомляє пресслужба ДПС, передає RegioNews.
Зазначається, що серед основних порушень – розбіжності між фактичною кількістю учнів та задекларованими доходами, господарські операції без застосування РРО, виплати "в конвертах" і відсутність офіційного працевлаштування.
Найрезонансніші штрафи:
- Київщина: підприємству нарахували 2,19 млн грн штрафу за розрахунки без РРО і невидачу чеків.
- Хмельниччина: понад 0,8 млн грн штрафу за готівкові розрахунки без реєстрації.
- Кіровоградщина: 140 тис. грн штрафу за використання мобільного застосунку без фіскалізації.
- Вінниччина: 12 неоформлених працівників — справу передано до Держпраці.
У ДПС наголошують, що використання РРО та офіційне працевлаштування — не лише вимога закону, а й інструмент прозорої роботи та уникнення фінансових ризиків.
Нагадаємо, на Київщині адміністратор одного з територіальних сервісних центрів МВС брав гроші за сприяння у отриманні водійських посвідчень. Чоловіку світить до 8 років ув'язнення.
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