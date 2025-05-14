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14 травня 2025, 14:45

Податкова перевірила 108 автошкіл: які порушення виявили

14 травня 2025, 14:45
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У 2025 році Державна податкова служба провела 108 перевірок автошкіл, під час яких виявила серйозні порушення 

Про це повідомляє пресслужба ДПС, передає RegioNews.

Зазначається, що серед основних порушень – розбіжності між фактичною кількістю учнів та задекларованими доходами, господарські операції без застосування РРО, виплати "в конвертах" і відсутність офіційного працевлаштування.

Найрезонансніші штрафи:

  • Київщина: підприємству нарахували 2,19 млн грн штрафу за розрахунки без РРО і невидачу чеків.
  • Хмельниччина: понад 0,8 млн грн штрафу за готівкові розрахунки без реєстрації.
  • Кіровоградщина: 140 тис. грн штрафу за використання мобільного застосунку без фіскалізації.
  • Вінниччина: 12 неоформлених працівників — справу передано до Держпраці.

У ДПС наголошують, що використання РРО та офіційне працевлаштування — не лише вимога закону, а й інструмент прозорої роботи та уникнення фінансових ризиків.

Нагадаємо, на Київщині адміністратор одного з територіальних сервісних центрів МВС брав гроші за сприяння у отриманні водійських посвідчень. Чоловіку світить до 8 років ув'язнення.

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штраф податкова служба автошкола перевірка ДПС
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