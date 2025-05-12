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12 мая 2025, 09:58

На Волыни женщину оштрафовали за незадекларированную монету 1757 года

12 мая 2025, 09:58
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Женщину, которая пыталась перевезти через таможенный пост "Ягодин" монету Российской империи 1757, оштрафовали на 5100 гривен

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на решение суда, сообщает RegioNews.

Инцидент произошел 2 марта, когда женщина ехала рейсовым автобусом из Украины в Польшу.

Во время таможенного контроля у нее обнаружили незадекларированную монету номиналом 2 копейки, которая имела культурную ценность и была оценена в 300 гривен.

Кроме того, таможенники обнаружили еще 43 монеты, но они не имели ценности и были возвращены владелице.

Суд подтвердил вину женщины. Она не явилась на рассмотрение дела, а в письменных объяснениях заявила, что не была знакома с правилами перемещения старинных монет.

В результате суд принял решение о наложении штрафа в размере 5100 гривен с конфискацией монеты.

Напомним, на таможенном посту "Львов – почтовый" обнаружили редкие исторические артефакты. Украшения – фибулу (застежку) I-II века нашей эры и четыре кольца, датируемые XII-XIV веками – пытались переслать по почте.

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