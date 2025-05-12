11:00  12 мая
В Хмельницком подросток вылез на вагон и получил удар током
07:56  12 мая
В Киеве зафиксировали вспышку гепатита A: что известно
07:33  12 мая
Землетрясение в Румынии: жители Одесщины почувствовали толчки
UA | RU
UA | RU
12 мая 2025, 13:10

В Тернопольской области нетрезвый водитель пытался "договориться" за 10 000 грн с полицейскими

12 мая 2025, 13:10
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Тернопольской области водитель пытался откупиться за «пьяную» езду

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Событие произошло в поселке Дружба. Правоохранители остановили автомобиль Daewoo Lanos, за рулем которого находился 47-летний житель Житомирской области. В ходе общения сотрудники полиции заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался пройти осмотр на содержание алкоголя.

Когда инспекторы начали составлять административные материалы, нарушитель предложил им 10 000 гривен, чтобы "решить вопрос на месте".

Кроме административного протокола, на горе-водителя открыли еще и уголовное производство. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области 175 водителей лишили права управлять транспортными средствами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область нетрезвый водитель взятка ПДД штраф
В Тернопольской области мошенники выманили у людей почти полмиллиона гривен за несуществующие авто
12 мая 2025, 12:51
В Тернопольской области мужчина проломил потолок чужого жилья и похитил два телевизора
08 мая 2025, 15:50
В Тернопольской области 14-летний мотоциклист попал в ДТП
08 мая 2025, 13:40
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
САП и НАБУ объяснили, почему не комментируют обыски у чиновников Нацгвардии
12 мая 2025, 13:58
На Сумщине украинские дроны сожгли российские укрытия и транспорт оккупантов
12 мая 2025, 13:55
В Украине хотят значительно повысить минимальную зарплату
12 мая 2025, 13:54
На Прикарпатье с начала года полиция разыскала 64 пропавших ребенка
12 мая 2025, 13:43
В Тернопольской области водитель Audi сбил насмерть мужчину и скрылся с места происшествия
12 мая 2025, 13:42
В Тернопольской области грузовик насмерть переехал женщину
12 мая 2025, 13:31
В Киеве пьяные "блоггеры" хвастались оружием в прямом эфире
12 мая 2025, 13:28
На Львовщине задержан злоумышленник, подозреваемый в распространении наркотиков
12 мая 2025, 13:21
В Одесской области будут судить работницу правоохранительных органов, которая за 3000 долларов предлагала мужчинам беспрепятственно уехать за границу
12 мая 2025, 12:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »