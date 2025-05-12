В Тернопольской области нетрезвый водитель пытался "договориться" за 10 000 грн с полицейскими

фото: Национальная полиция

В Тернопольской области водитель пытался откупиться за «пьяную» езду

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Событие произошло в поселке Дружба. Правоохранители остановили автомобиль Daewoo Lanos, за рулем которого находился 47-летний житель Житомирской области. В ходе общения сотрудники полиции заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина отказался пройти осмотр на содержание алкоголя.

Когда инспекторы начали составлять административные материалы, нарушитель предложил им 10 000 гривен, чтобы "решить вопрос на месте".

Кроме административного протокола, на горе-водителя открыли еще и уголовное производство. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области 175 водителей лишили права управлять транспортными средствами.