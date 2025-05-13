Фото: Нацполиция

Полиция разоблачила преступную группу, которая занималась изготовлением и продажей наркотиков. На своих складах они производили более 700 килограммов запрещенных веществ ежемесячно.

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили злоумышленников, производивших и поставлявших психотропные вещества альфа-PVP, амфетамин и мефедрон по всей Украине. В 15 разных регионах правоохранители задержали 66 дельцов во главе с организатором.

Злоумышленники создали разветвленную сеть нарколабораторий и складов. Там они производили, фасовали и хранили запрещенные вещества. Ежемесячно они производили более 700 кг наркотиков. По ценам "черного" рынка около 300 миллионов гривен.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители разоблачили наркоторговцев. Они продавали запрещенные вещества в свертках с шоколадным печеньем. Передавали "товар" они как из рук в руки, так и по почте.