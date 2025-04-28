Во Львовской области пограничники обнаружили более тысячи наркотических таблеток

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В пункте пропуска "Краковец" пограничники 7 пограничный Карпатский отряд обнаружили у 27-летнего уроженца Тернополя более 1 000 таблеток с наркотическими и психотропными веществами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Во время проверки автомобиля "Mercedes", следовавшего из Германии в Украину, пограничники обнаружили 1141 таблетку и 10 ампул с запрещенными веществами. Водитель объяснил, что посылка, которую он забрал в Германии для доставки в Тернополь. Обнаруженные препараты содержат наркотические и психотропные вещества.

"По этому факту уведомлена Национальная полиция. В действиях мужчины усматриваются признаки уголовного правонарушения по статье 309 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта)", - говорится в сообщении.

Напомним, в одном из пунктов пропуска во Львовской области начали действовать ограничения.