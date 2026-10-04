На Харьковщине в результате вражеских обстрелов двое погибших и семь раненых

Фото: Нацполиция

За сутки российские военные атаковали Харьков и населенные пункты пяти районов области. Для ударов армия РФ применяла реактивные системы залпового огня и беспилотники разных типов

Об этом сообщили в Нацполиции, передает RegioNews .

В результате обстрелов погибли два человека, еще семеро пострадали.

На Дергачевщине в результате российской атаки погиб мужчина, еще один человек получил ранения.

В Шестакове российский дрон атаковал автомобиль. В результате удара погибла женщина, еще один мужчина пострадал. Кроме того, поврежден служебный автомобиль спасателей.

В Изюме русские войска нанесли удары беспилотниками и РСЗО. В результате атак пострадали четыре женщины.

Также в Изюме повреждены жилые дома и квартиры, административное здание и складские помещения.

Разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры зафиксировали также в Харькове, Большом Бурлуке и Золочеве. В частности, повреждены жилые дома и автомобили.

Всего за сутки в результате российских обстрелов на Харьковщине погибли два человека, семь гражданских получили ранения.

Напомним, что российские военные утром 4 октября нанесли удар пятью управляемыми авиабомбами по Сумской общине . В результате атаки по меньшей мере пять человек пострадали, двое из них, предварительно, получили тяжелые повреждения.