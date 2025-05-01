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Президент Украины подписал указ о введении санкций. В список вошли, в частности, те, кто распространяет нарративы Кремля.

Об этом сообщается на портале Офиса президента Украины, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 15 физических и 36 юридических лиц. Санкции также введены против лиц, распространяющих российские нарративы.

В список попали: политолог Константин Бондаренко; лидер запрещенной в Украине политической партии "Государство" Дмитрий Василец; блогер Мирослав Олешко, незаконно уехавший из Украины в 2023 году; публичный деятель и находящийся за рубежом блогер Алексей Арестович и другие.

Напомним, в апреле президент Украины подписал указ о введении санкций против четырех человек. Это Сергей Арбузов (бывший чиновник при Азарове), Андрей Клюев (эксглава администрации Виктора Януковича), Виктор Полищук (бывший владелец сети "Эльдорадо"), Алены Шевцовой (совладелицы "Айбокс банка").