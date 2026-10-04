В Сумской общине в результате удара 5 КАБами ранены 5 человек

Фото: Сумская ОВА

Российские военные утром 4 октября нанесли удар пятью управляемыми авиабомбами по Сумской общине. В результате атаки по меньшей мере пять человек пострадали, двое из них, предварительно, получили тяжелые повреждения

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews .

"Пять КАБов враг направил это утро по Сумской общине. Очередной удар по жилому сектору. Есть попадание вблизи многоэтажки", - написал Григоров.

По его словам, в результате российской атаки пострадали по меньшей мере пять человек. Предварительно двое из них получили тяжелые повреждения.

Выясняются все последствия российского удара по Сумской общине.

Напомним, что в Днепре российские военные атаковали помещения компании связи. На месте работают экстренные службы.